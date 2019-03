È caduto in un pozzo e lì è rimasto fino a quando non è stato salvato da un vigile del Fuoco. Sorte fortunata per un cagnolino di Petralia Sottana che non ha dovuto attendere invano prima di essere raggiunto tramite l'utilizzo di una lunghissima scala.

Il pozzo, così come si vede nel video, è davvero profondo. Un volo di una decina di metri per l'animale a quattro zampe che, nonostante tutto, è riuscita a cavarsela.

