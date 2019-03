Incidente a San Cipirello, all'altezza di via Berlinguer. Coinvolte un'auto e due moto. Feriti tre minorenni, per fortuna non in maniera grave. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, alla base del sinistro ci sarebbe una precedenza non rispettata da parte di uno dei mezzi. Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica.

