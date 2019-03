Xi Jinping a Palermo, domani anche Piazza Indipendenza off-limits: il video della città blindata

Palermo si prepara alla visita del presidente cinese Xi Jinping in programma per domani. La città è blindata: innalzate le misure di sicurezza e già da ieri sono entrati i vigore i primi divieti di sosta. La polizia municipale ha introdotto oggi nuove limitazioni alla circolazione veicolare.

In particolare, piazza Indipendenza sarà chiusa alle auto dalle 7 di domani mattina, sabato 23 marzo, e sino a cessate esigenze. Il presidente cinese dovrebbe avere come prima tappa infatti una visita a Palazzo dei Normanni, il primo Parlamento europeo.

Nello specifico i veicoli provenienti da via Pitrè saranno deviati all'incrocio con Pindemonte in direzione via Cipressi e via Danisinni; le auto su Corso Alberto Amedeo verranno deviate per piazza Peranni. Ancora, da via Colonna Rotta verso corso Alberto Amedeo in direzione tribunale e da via Gen. Cadorna si dovrà deviare per via Mongitore;

Niente auto in via Re Ruggero all'intersezione con corso Tukory.

La polizia municipale invita i palermitani a limitare l'uso dell'auto privata nelle giornate di domani e domenica, raccomandando di utilizzare i mezzi pubblici o moto.

In vista dell'arrivo di Xi che alloggerà a Villa Igiea, già da ieri sono scattati i primi divieti di sosta in molte strade del quartiere Arenella e in particolare nei pressi di “Villa Igea”.

In particolare, divieto di sosta con rimozione coatta in entrambi i lati dalle 7 di giovedì fino alle 14 di domenica nelle seguenti strade: via Belmonte; salita Belmonte; via Papa Sergio I (tratto compreso tra via C.le M. Rampolla e per 150 metri oltre il civico 8 in direzione Arenella); via Cardinale Rampolla; via Comandante S. Gulì (tratto compreso tra la via C. Giordano e le vie Ammiraglio Rizzo e Salita Belmonte ); via Ammiraglio Rizzo (tratto compreso tra la via C. Giordano e le vie Simone Gulì e Belmonte); piazza Acquasanta; salita Le Chiavi; via Taranto; via Bettolo; via Papa VI; cortile Trapani; via Calcedonio Giordano; via Isaac Rabin (tratto compreso tra via Prospero Gualtieri e Largo Sellerio); via Delle Industrie Navali; via P. Bonanno; Largo A. Sellerio; via Martin Luther King (tratto compreso tra via della Favorita e Largo Sellerio ); via Prospero Gualtieri; via Ammiraglio Nicastro (tratto compreso tra la via Thaon De Revel e Largo Sellerio), via Venere; via Dell’olimpo (tratto compreso tra via G.Lanza di Scalea e via Castelforte).

Inoltre disposto il divieto di sosta con rimozione fino alle 14 di domenica nelle rotatorie Bolivar, Castelforte e in quella tra via Olimpo e via Pertini.

Divieto di sosta con rimozione coatta in entrambi i lati dalle 7 di giovedì fino alle 24 di sabato nelle seguenti zone: piazza della Pinta; via del Bastione; via Gen. Cadorna (tratto compreso tra via del Bastione e via Porta di Castro); piazza Della Vittoria; corso Calatafimi (tra viale Regione Siciliana e via Marinuzzi; 50 metri prima e dopo l’intersezione con via Pindemonte; 50 metri prima di via Cappuccini e fino a Porta Nuova).

© Riproduzione riservata