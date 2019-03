Lavori sulla Palermo-Catania, code e disagi tra Bagheria e Villabate: il video

I lavori dell’Anas sull’A19 tra Bagheria e Villabate hanno cambiato direzione e carreggiata, quella verso Catania, e i risultati si vedono: il traffico prima era in entrata della città, ora è in uscita, e nelle ore di punta, anche in viale Regione Siciliana ci sono code chilometriche, con proteste e polemiche.

I cantieri in quella direzione sono aperti da lunedì, con chiusure alternate delle corsie di emergenza e marcia o di sorpasso, in base all’avanzamento degli interventi, che avranno una durata massima di cinque settimane. Lavori eseguiti nell’ambito del programma #bastabuche e che rientrano nel più ampio piano di manutenzione straordinaria relativo all’intera autostrada, per il quale è previsto un investimento complessivo pari a circa 850 milioni di euro.

