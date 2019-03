"Vampe" a Palermo, è sempre la solita storia: fiamme in tutta la città, sassi contro i pompieri

In piazza del Carmine, a Palermo, vigili del fuoco e poliziotti, intervenuti per spegnere la "vampa" appiccata alle cataste di legno per festeggiare San Giuseppe, sono stati aggrediti con lancio di pietre da parte di ragazzini che hanno danneggiato il parabrezza di un mezzo dei pompieri.

Diversi i roghi che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine: in via Cappuccini, via Gaetano Mosca, via Filippo Corazza, via D’Ondes Reggio, e in diverse strade del Villaggio Santa Rosalia e di Ballarò. Nel porticciolo dell’Arenella, un gruppo di ragazzini ha distrutto una barca e ha usato il legno per la vampa.

