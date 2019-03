Al via la III edizione de "La Domenica Favorita", l’appuntamento che per cinque domeniche aprirà alla città di Palermo il Parco della Favorita. Tra attività culturali, celebrazioni e tanto verde, c'è chi ne ha approfittato, vista anche la bella giornata e le temperature gradevoli, di fare una scampagnata con grigliata in compagnia nel cuore del parco più amato dai palermitani.

