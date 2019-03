Incidente a Palermo, travolto e ucciso da un'auto pirata: il video da via Roma

Travolto e ucciso da un'auto pirata. Tragedia in via Roma, quando un uomo di circa 50 anni, probabilmente uno straniero, è morto dopo essere stato investito. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia municipale, il cinquantenne stava attraversando la strada quando è stato colpito in pieno e ad alta velocità dall’auto. Chi era alla guida del mezzo si sarebbe fermato un attimo, per poi fuggire via, dopo essersi reso conto di quanto successo Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 ma non c’è stato niente da fare: l’uomo era già morto

