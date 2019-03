Palermo, il set del film "Il delitto Mattarella" in via delle Magnolie

Il set del film "Il delitto Mattarella", dedicato ad una delle più drammatiche stragi di mafia che hanno insanguinato la Sicilia, si sposta in via delle Magnolie. Nel tratto compreso tra la via Boris Giuliano e via Lombardia è stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 7 alle ore 20 del 14 marzo.

Nel cast del film diretto dal regista Aurelio Grimaldi figurava anche Pino Caruso, scomparso a Roma nei giorni scorsi. Spiccano poi Leo Gullotta, Nino Frassica, Tuccio Musumeci, Pippo Pattavina,Tony Sperandeo, Donatella Finocchiaro, Lucia Sardo e Guja Jelo.

