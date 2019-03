Palermo, cambia il traffico per le riprese del film “Il delitto Mattarella”: nel cast c'era Pino Caruso

Sono iniziate le riprese del del film “Il delitto Mattarella” di Aurelio Grimaldi . Oggi fino al 15 marzo diverse strade di Palermo saranno off-limits.

Già questa mattina è stata chiusa via Boris Giuliano con divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 7 alle ore 19 fino a mercoledì 13 marzo. Anche in viale delle Magnolie nel tratto compreso tra la via Boris Giuliano e via Lombardia è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle ore 7 alle ore 20 del 14 marzo 2019.

In via Angiò, nel tratto compreso immediatamente dopo il cancello civico 27 che ospita l’Istituto dei Ciechi e via Margherita de Simone è prevista la chiusura temporanea, per consentire le riprese, al transito veicolare e pedonale dalle ore 7 alle 19 del 15 marzo 2019.

La produzione provvederà che sia sempre garantito il transito di eventuali veicoli di soccorso per eventuali emergenze e dei residenti e possessori di passi carrabili ed eventuali posti per disabili.

I pedoni potranno attraversare, da un marciapiede all’altro, la carreggiata sarà chiusa al transito veicolare e pedonale,soltanto sotto stretta sorveglianza e responsabilità del personale autorizzato dall’organizzazione. Le interruzioni alla circolazione veicolare e pedonale verranno effettuate sotto controllo del personale polizia municipale in collaborazione al personale fornito dalla produzione.

Tra gli attori che dovevano fare parte del cast non ci sarà Pino Caruso, morto nei giorni scorsi Roma. Tra gli attori siciliani ci sono Leo Gullotta, Nino Frassica, Tuccio Musumeci, Pippo Pattavina,Tony Sperandeo, Donatella Finocchiaro, Lucia Sardo, Guja Jelo.

A guidarli il regista Aurelio Grimaldi che ha curato anche la sceneggiatura. Produzione Cine 1 Italia e Arancia Cinema. Nel film verrà ripercorsa la storia di questo omicidio che cambiò le sorti della Sicilia.

