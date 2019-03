Lavori sulla Catania-Palermo, lunghe code tra Bagheria e Villabate

Proseguono i lavori di ripristino del manto stradale sulla A19 in direzione Palermo e con essi i disagi per i tanti automobilisti che devono percorrere quel tratto di autostrada.

Code e rallentamenti si verificano giornalmente nel tratto tra Bagheria e Villabate con pesanti disagi, che perdurano ormai da diversi giorni, per chi lavora o si deve spostare a Palermo specialmente nelle ore di punta. Per alcune centinaia di metri la carreggiata viene ristretta su una sola corsia con conseguenti incolonnamenti.

I cantieri sono stati aperti dall'Anas nel tratto tra Bagheria e Villabate, dove gli operai stanno lavorando per la scarificazione e successiva stesura del nuovo manto stradale. I lavori, che iniziano subito dopo lo svincolo di Bagheria e proseguono per tre chilometri in direzione del capoluogo, dovrebbero continuare per qualche altro giorno per poi interessare la carreggiata opposta.

Si consigliano percorsi alternativi per raggiungere la città di Palermo o per chi viene da Casteldaccia di utilizzare la strada statale 113.

