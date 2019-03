"Il ministro Luigi Di Maio e la Regione devono convocarci con urgenza. Bisogna trovare una soluzione per gli operai. Non abbiamo scelto noi la Blutec per il rilancio dell'ex Fiat. Lo afferma nell'intervista video Roberto Mastrosimone, sindacalista della Fiom Cgil Sicilia, commentando l'arresto dei vertici della società Blutec nell'ambito dell'inchiesta sul maxi-finanziamento per il rilancio dell'ex stabilimento Fiat.

