Palermo, tentato furto al Bar Spinnato di via Principe di Belmonte: il video

Non è andato a buon fine il furto organizzato da alcuni malviventi in via Principe di Belmonte. La banda ha tentato di infrangere la vetrina del Bar Spinnato: sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Sempre nella stessa zona, i ladri hanno preso di mira il locale "Al giardino di Rose - Bakery & Coffee", di via Villareale. Dopo avere mandato in frantumi la vetrina, i banditi sono penetrati all'interno ed hanno portato via il registratore di cassa con 170 euro.

© Riproduzione riservata