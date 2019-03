Guida in stato di ebbrezza, accordo fra questura di Palermo e assessorato alla Salute

Stipulato protocollo d’intesa fra la questura e l'assessorato regionale alla Salute sottoscritto dal questore Renato Cortese e dall'assessore Ruggero Razza in veste di rappresentante del centro di controllo qualità e rischio chimico, in collaborazione con l'ospedale “Villa Sofia Cervello” di Palermo.

Il protocollo è stato pensato per garantire lo svolgimento delle analisi dei campioni di fluido del cavo orale prelevati ai conducenti dei veicoli dai medici in servizio presso l’ufficio sanitario provinciale della questura di Palermo, volti alla repressione della guida in stato di ebbrezza.

In dotazione apparecchiature portatili. I campioni del fluido del cavo orale sistemati in apposite provette, saranno poi analizzati presso i laboratori dell'ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo.

In questo video, le interviste al questore Cortese e all'assessore Razza.

© Riproduzione riservata