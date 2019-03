C'è chi è disoccupato da molto tempo, chi è pensionato ma ha un reddito molto basso e chi, casalinga, non ha ancora raggiunto l'età pensionabile ma è troppo avanti con gli anni per potere sperare in un lavoro.

Sono alcune delle storie raccolte fra le persone in fila nei Caf di Palermo per richiedere il reddito di cittadinanza.

