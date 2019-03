Palermo, da domani in servizio altri nuovi 51 bus dell'Amat: il video

Da domani a Palermo entreranno in servizio altri 51 nuovi bus dell'Amat. I mezzi, insieme agli altri già messi su strada da qualche mese, sono destinati a rinforzare il parco dei mezzi circolanti dell'azienda palermitana di trasporto pubblico.

I nuovi bus sono stati presentati nell'hub di piazzale Giotto, alla presenza del sindaco, Leoluca Orlando, e dell'amministratore unico dell'Amat, Michele Cimino.

"Palermo oggi è la città che ha il parco autobus più giovane d'Italia - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - Un ulteriore contributo alla vivibilità della città".

Al momento il parco macchine dell'Azienda e' composto da 403 autobus, con un'eta' media di 12,5 anni. Con la nuova fornitura, quasi il 50 per cento dei bus in circolazione ogni giorno saranno nuovi. Entro il 2019 si aggiungeranno 139 nuovi bus, in sostituzioni di altrettanti mezzi che saranno alienati, che faranno scendere l'eta' media a poco meno di 7 anni.

L'intervista a Leoluca Orlando e Michele Cimino, presidente Amat

