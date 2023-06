Palermo fa un tuffo nel passato col Gattopardo Netflix: a piazza Bellini arrivano i Mille

Garibaldini con in mano il tricolore, fucili, un po' di sangue qua e là sulle vesti stracciate e impolverate. Piazza Bellini a Palermo, è ripiombata di colpo nel 1860 grazie al set della serie Netflix dedicata al Gattopardo: oltre un centinaio di comparse si preparano a girare le scene, sotto gli ordini della troupe e lo sguardo attento ed entusiasta dei tantissimi turisti che affollano la città e le vie del suo centro storico.

Di colpo per qualche ora, le chiese di San Cataldo e della Martorana non sono più l’attrazione principale della piazza: visitatori e palermitani fanno a gara per avere i posti migliori da dove poter scattare una foto sul set o girare un video, mentre le maestranze corrono da un punto all’altro per far sì che tutto sia perfetto, per quello che si preannuncia come un tuffo nella storia siciliana, che sarà vista in gran parte dei 190 Paesi in cui è attiva la piattaforma.

