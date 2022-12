Palermo, la vita di Pio La Torre è un film. Veltroni: «Con lo studio si è riscattato»

È stata presentata stamani al cinema Rouge et Noir di Palermo un'anteprima del documentario "Ora tocca a noi", che racconta la vita di Pio La Torre, scritto e diretto da Walter Veltroni. L'iniziativa, promossa dal centro studi Pio La Torre, ha avuto lo scopo di far conoscere agli studenti la storia e il coraggio del politico, ex segretario del Partito comunista, ucciso dalla mafia nel 1982. Alunni delle scuole che hanno aderito in sala ma anche in videocollegamento. Hanno visto l'anteprima, in collegamento streaming, anche alcuni carcerati.

«Pio è stato uno dei protagonisti della lotta alla mafia nel senso dell’avversione etica-morale nei confronti di un fenomeno come la criminalità organizzata, ma è stato una delle persone che ha meglio compreso le dinamiche della mafia e i processi attraverso i quali si arricchiva e il sistema di relazioni politiche istituzionali ha detto Walter Veltroni -. E’ stato anche tra coloro che hanno capito per primi quali erano gli strumenti legislativi necessari. E’ stato ucciso per questo, perché combatteva la mafia con degli strumenti che facevano soffrire i boss mafiosi.

«Conoscevo Pio personalmente - ha proseguito - eravamo amici, gli volevo molto bene, era una persona molto bella. La parte che più mi ha affascinato è la sua infanzia, non ci sono documenti filmati e l’abbiamo ricostruita con la finzione. La storia di un bambino figlio di braccianti che, invece di accettare il destino che in qualche modo la sua collocazione sociale aveva previsto per lui, andava a studiare facendo chilometri a piedi e poi lavorava con le bestie come il padre voleva: si è riscattato e ha riscattato un’intera terra. "Ora tocca a Noi" - ha concluso Veltroni - è la frase che Pio disse a Emanuele Macaluso poco prima di essere ucciso. Per noi ha un doppio significato, da un lato è la citazione, dall’altro per questi ragazzi che vedono questo film un modo per dire che non è finita, che bisogna continuare».

Alla fine del docufilm c'è stato un confronto tra i ragazzi e il regista, insieme al procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia e a Vito Lo Monaco, presidente emerito. In apertura i saluti del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla e della presidente del centro Pio La Torre, Loredana Introini. Il docufilm andrà in onda in una prima serata firmata Rai Documentari il 16 dicembre alle 21:25 su Rai Tre.

