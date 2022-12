Monreale ricorda Franco e Ciccio con una targa: «La loro memoria non muore mai»

Una targa in onore di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Si tratta di un pannello in ceramica realizzato da “Le ceramiche di Bisanzio” in ricordo della coppia di attori palermitani, installato in via Salita Caputo a Monreale.

L’iniziativa del Comune, in collaborazione con l’associazione “Monreale commercio” con Carmelo Norcia e Piero Faraci, arriva in occasione del centenario della nascita di Ciccio Ingrassia e del trentennale della morte di Franco Franchi, morto il 9 dicembre del 1992.

L’opera è dedicata alla coppia di attori comici palermitani protagonisti di una lunga carriera professionale piena di successi e ai quali recentemente Poste italiane ha dedicato un francobollo.

All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco Alberto Arcidiacono con gli assessori Rosanna Giannetto e Giuseppe Di Verde; il comandante della stazione dei carabinieri Antonio La Rocca; il consigliere Santina Alduina; Maria Letizia figlia di Franco Franchi; il cultore della coppia siciliana Giuseppe Li Causi; autorità civili e militari. A benedire l’installazione Don Nicola Gaglio. Diverse le associazioni del territorio presenti, tra queste Humanitas e Tema.

Nel video di Benedetto Frontini le interviste di Maria Stefania Causa alla figlia di Franco Franchi Maria Letizia, a Rosanna Giannetto, a Giuseppe Li Causi e all'artista che ha realizzato la targa Gaetano Ferraro.

© Riproduzione riservata