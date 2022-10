Palermo, in centro si gira il film di Roberto Lipari: le strade chiuse al traffico

A chi in questi giorni è capitato di passare per il centro storico di Palermo, tra piazza Castelnuovo e piazza Sant'Anna, i furgoni Artese della Tramp Limited - la società di produzione di Ficarra e Picone - non sono di certo passati inosservati. Anche perché in strada, a precedere le attrezzature cinematografiche, sono stati affissi diversi divieti di limitazione temporanea della circolazione e sosta.

Si tratta delle riprese del nuovo film di Roberto Lipari, “So tutto di te”, il primo dell'attore e comico palermitano nella veste di regista.

Su uno dei furgoni-camerino si leggono i nomi dei protagonisti: Enzo Massaro, Giovanni e Roberto. Ma del film in questione si sa ancora poco. Prodotto dalla Tramp limited di Ficarra e Picone e co-diretto da David Serge, nel film Lipari interpreta il ruolo di un bravo ragazzo impacciato che in amore punta tutto sulla simpatia.

In città Roberto Lipari e la sua troupe girano da circa un mese. Le riprese sono iniziate proprio il giorno del compleanno del comico palermitano, lo scorso 12 settembre. “È il primo ciak e pure il mio compleanno: ho esagerato con la festa! - aveva commentato Lipari -. Qualche compleanno fa, se mi avessero detto che succedeva questa cosa, il mio primo ciak, la regia, nel giorno del mio compleanno non ci avrei mai creduto. Però non vi nego che l’ho immaginato, perché tutto quello che mi è successo nella vita, almeno una volta, l’ho sognato prima, quindi volenti o nolenti fate tutti parte del mio sogno“.

Da Mondello al centro storico di Palermo. Via Libertà, piazza Castelnovo, via Niccolò Garzilli, via Paolo Paternostro, lo stadio Renzo Barbera e via Val di Mazara. Cinque settimane in totale di riprese in città, che stanno ormai volgendo al termine.

“Quello che spero di fare in queste 5 settimane - aveva continuato il comico palermitano -, che ho fatto in preparazione, che ho fatto con la sceneggiatura fa sì che il mio sogno diventi anche il vostro“.

Le vie in cui si gira in questi giorni sono: via Malta - zona piazza Borsa - e via Paternostro - la strada chiusa sul retro di piazza Castelnuovo. Quest'ultima rimarrà interdetta al traffico fino al 12 ottobre. Le storie Instagram del regista, suggeriscono la presenza di Sergio Friscia nelle riprese di questi giorni. Nel cast del film anche Leo Gullotta.

