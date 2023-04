Palermo, Dario Mirri diventa un paladino: il video del giovane puparo Antonio Cadili

Dario Mirri diventa un paladino dell’Opera dei pupi. L’idea è del piccolo puparo palermitano Antonio Tancredi Cadili, 12 anni, che ha pure ideato un breve video dal titolo “Sono fiero di voi” nel quale il presidente del Palermo rivolge un messaggio alla squadra rosanero.

In primo piano, ad ascoltare le parole di Mirri ci sono altri due «paladini» speciali, il mister Eugenio Corini e il capitano Matteo Brunori. Come è nata l'iniziativa? Lo stesso giovane puparo racconta cosa lo ha spinto a ideare i suoi personaggi: «Sono un grande tifoso del Palermo - sottolinea Antonio Tancredi Cadili -. A Natale scorso ho fatto realizzare, d’intesa con il Palermo calcio, i paladini Corini e Brunori e ideato una rappresentazione nel mio teatro: un dialogo fra loro due. L’iniziativa è stata apprezzata molto. Durante l’esibizione sono venuti a casa mia proprio Corini e Brunori e, alla fine dello spettacolo, mi hanno abbracciato e poi mi hanno fatto un regalo grandissimo: l’autografo sulla mia maglietta rosanero che conservo gelosamente. È stata quella un’iniziativa del Palermo calcio per augurare buone feste a tutti i tifosi rosanero».

Adesso il giovane ha concesso il bis: «Ho pensato di fare un nuovo video dove a rivolgere un messaggio alla squadra stavolta è il paladino Mirri. Buona Pasqua alla squadra e a tutti i tifosi rosanero con l’augurio che il Palermo possa tornare presto in serie A».

