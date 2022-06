Palermo, cassonetti stracolmi di rifiuti in via Coppola. La Rap: "Pala rotta"

Cassonetti stracolmi di rifiuti, marciapiedi invasi da sacchetti e cartoni e odori nauseabondi. Così si presenta via Giuseppe Coppola, angolo viale Dei Picciotti. Una situazione divenuta insostenibile per i residenti, che, in auto devono scansare i rifiuti e, a piedi devono camminare sulla strada visto che il marciapiede è impraticabile.

Come si vede dalle immagini inviate da un lettore all'indirizzo email redazioneweb@gds.it, c'è una notevole quantità di rifiuti e ciò indica come non vengano ritirati da molti giorni. Gli abitanti dicono che, nonostante ripetute segnalazione alla Rap, la situazione sia sempre la stessa, anzi peggiora visto che giornalmente viene conferita nuova spazzatura.

Occorre, però, sottolineare che non sono presenti soltanto rifiuti che vanno regolarmente posti nei cassonetti ma anche cartone, plastica ed ingombranti per i quali è previsto uno smaltimento diverso.

Dalla Rap fanno sapere che "nella notte in via Coppola gli operai avevano iniziato a lavorare ma si sono dovuti fermare a causa di un guasto alla pala. I lavori di raccolta nelle varie postazioni proseguiranno la prossima notte". L'azienda ha inoltre comunicato che sono "già intervenuti in via Bennici e stiamo intervenendo a Ballarò. Operazione di ritiro completata in via Parco dei Principi e allo Zen". Negli ultimi giorni l'azienda ha dovuto fare i conti con la carenza di personale e si è deciso di impiegare nei prossimi giorni per la raccolta dei rifiuti nelle postazioni anche il personale adibito allo spazzamento.

© Riproduzione riservata