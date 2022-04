Moderni spogliatoi, club house e Palermo Museum: il nuovo look dello Stadio Barbera

Tanto lavoro impegnativo e costante, per l’esattezza due mesi pieni. Quattro cantieri in contemporanea con diversi operai specializzati all'opera. Lo stadio Barbera di Palermo, sotto la gestione Mirri - grazie anche ai contributi istituzionali - ha vissuto in questo periodo il più grande intervento di ristrutturazione mai realizzato dai Mondiali di Italia '90. Ci sono voluti 32 anni per aspettare e per rendere il tempio dei rosanero un luogo più moderno e anche al passo con gli standard delle grandi strutture.

Oggi il Renzo Barbera si presenta con nuovi e moderni spogliatoi, attuali locali per la fisioterapia, nuovi skybox per gli sponsor e nuovi schermi led di ultima generazione, oltre alla nuova club house per i giocatori e il Palermo Museum.

Un lavoro completo che fa sì che tutte queste opere resteranno un valore per gli anni a venire, in qualunque scenario possibile, a beneficio del Palermo e dei suoi tifosi.

<<Uno sforzo - ha scritto la pagina del Palermo su YouTube - per ricordare chi siamo, con le parole che abbiamo deciso di scrivere all’ingresso dello spogliatoio ospiti: ‘’oltre 2500 anni di storia, più di 120 anni di calcio. Benvenuti a Palermo”>>.

