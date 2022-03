Tifosi della Macedonia del Nord felici, al Cassaro basso, a poche ore dalla partita del «Barbera» che vale la finale play-off delle qualificazioni al Mondiale di calcio in Qatar. Come mostra il video, i tifosi della Macedonia, con le sciarpe al collo, hanno intonato cori davanti al bar «Al Covo». Alla scena hanno assistito incuriositi molti palermitani, alcuni si sono uniti alla festa improvvisata in strada, con balli, canti e tanta birra.

