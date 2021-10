I medici di Trinacria Palermo conquistano la Supercoppa 2020: il video della festa

Si arricchisce di un altro trofeo la bacheca dei medici di “Trinacria Palermo”. La squadra del dottore Teo Guzzetta si aggiudica la Supercoppa 2020 sconfiggendo in finale il Napoli di Gianni Borrelli per 2 a 1. Slittata l’anno scorso a causa della pandemia, quella disputata nei giorni scorsi coincide con la settima edizione della Supercoppa messa in palio dalla Asd Nazionale Medici Calcio ed organizzata in collaborazione con l'Acsi.

I siciliani erano andati sotto di un gol al 29’ del primo tempo. A segno per i campani Massimo De Micco. Nella ripresa però per Trinacria Palermo si è scatenato il solito Costa, messo fuori causa nel primo tempo da un malessere: dapprima mette a segno su rigore al 25’ il gol del pareggio e poi opera il sorpasso al 93’ approfittando di una disattenzione del capitano partenopeo Borrelli. Un tempo ciascuno insomma per le due squadre. Immancabili le polemiche per alcune presunte sviste arbitrali, ma nel complesso è stata una bella giornata di sport all'insegna dell'amicizia.

Con il successo sui napoletani, Trinacria Palermo entra nell'albo d'oro della “Supercoppa dei medici calcio” vinta in precedenza per ben quattro volte dal Cosenza, una dal Palermo del dottore Giovanni Imburgia e un’altra dal “Melito Porto Salvo” di Nino Zavettieri.

Nel palmares di “Trinacria Palermo”, oltre alla Supercoppa 2020, spiccano pure le due Coppe Italia conquistate consecutivamente a scapito del Cosenza. Nell’edizione 2020, svoltasi di recente a Cascia, i calabresi sono stati battuti per 2 a 0 e nel 2019 per 2 a 1 ai tempi supplementari.

