Il Palermo presenta le nuove maglie, Mirri: "Siamo più forti ma dobbiamo essere squadra"

Il Palermo ha presentato le nuove maglie. Dopo la terza divisa, tocca a primo e secondo kit gara, presentati nel tardo pomeriggio all’Orto Botanico. “Sul mio petto c’è il rosa e c’è il nero. C’è la gioia e il sacrificio, le stelle e la terra. L’uno e l’altro sono parte di me, dentro di me. Nel mio petto c’è il rosa e c’è il nero. Kappa Kombat Palermo 2022” questo il messaggio per il design delle maglie per la nuova stagione.

Nel corso della'incontro, ha parlato il presidente rosanero Dario Mirri: "Ci sono venti squadre e tutte vogliono vincere. Molte hanno imparato come noi. Speriamo di non commettere errori e di fare più gol degli avversari. L’errore maggiore è quello di ritenere che si possa vincere con dei giocatori “singoli”, serve coesione ed essere squadra".

"Palermo e il Palermo sono la stessa cosa, la squadra non può che riconoscersi in un luogo così bello come l’orto botanico. L’augurio è che giorno dopo giorno non ci si dimentichi delle radici di questa città. Quest’anno gli sponsor sono più forti, quindi con questa forza abbiamo più possibilità di vincere. La differenza tra chi parla e chi fa siete voi, voi fate impresa e state dando un contributo importante al Palermo e a Palermo".

© Riproduzione riservata