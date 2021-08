La coppa di Euro 2020 in Sicilia: da oggi è a Palermo, poi tappa a Catania

Il trofeo di Euro 2020 e la maglia del capitano azzurro Giorgio Chiellini, autografata anche da altri componenti della squadra, sono da oggi esposte a Palermo nel punto Euronics di via Pietro Nenni. In tanti hanno voluto approfittare del trofeo esposto per essere immortalati in una foto ricordo. “L’abbiamo meritata - dice un tifoso in fila - credo sia stata una vittoria importante anche per tutto il paese, una grande emozione vederla esposta”. La coppa poi si sposterà a Catania, dove resterà, tra San Giovanni La Punta e Misterbianco, fino al 5 settembre.

A poco più di un mese dalla vittoria italiana del campionato europeo di calcio a Wembley, quindi, la gioia dei tifosi non si arresta e i festeggiamenti, rigorosamente covid-free, si spostano in Sicilia, per un appuntamento unico con la Coppa Euro 2020. Dal 26 agosto fino al 5 settembre, ancora riflettori sulla straordinaria impresa degli azzurri, con il trofeo e la maglia di Chiellini.

Un evento che coinvolgerà trasversalmente grandi e piccoli, donne e uomini. Sarà possibile rivivere di persona quelle emozioni che resteranno impresse nella memoria di un’intera nazione, dopo averle provate attraverso il filtro dello schermo. 50 anni di attesa che si condenseranno in momenti di euforia, in cui l’orgoglio italiano farà da file rouge tra le diverse giornate, per un risultato sportivo inizialmente inaspettato, ma certamente meritato.

