Allenamento al Barbera per il nuovo Palermo, quello che si prepara con più convinzione alla scalata promozione, nel campionato che comincerà a fine agosto.

Dopo alcuni giorni di riposo, i rosanero (coloro che dopo il ritiro avevano raggiunto le famiglie) hanno raggiunto Palermo ieri e dopo la cena organizzata alla club house dello stadio, oggi tutti in campo per la ripresa della preparazione che, per mancanza di impianti disponibili, si svolgerà al Barbera cercando di stressare il manto erboso il meno possibile.

E la bella notizia di oggi, soprattutto in prospettiva, è che alla seduta hanno assistito circa 700 tifosi sistemati in tribuna e che hanno accolto con cori e applausi i giocatori sia al loro ingresso in campo che durante l’allenamento. Altra bella notizia è che il giovane Aziz Toure, assente a San Gregorio Magno per un lavoro programmato di pulizia al ginocchio, sarà aggregato al gruppo della prima squadra e che oggi si è allenato con i compagni seppur lavorando a parte.

La squadra continuerà ad allenarsi al Barbera in vista della prossima amichevole prevista per domenica 8 agosto alle ore 17,30 ad Enna.

