Il Palermo cede alla Salernitana ma fa bella figura: finisce 2-1 con gol di Silipo

Perde, ma convince, il Palermo di mister Filippi in quest’ultima amichevole prima del rientro contro la Salernitana di mister Castori. I rosanero sono stati sconfitti 1-2: gol di Silipo dal dischetto. Ultimo atto del ritiro rosanero a San Gregorio Magno, la località campana scelta dalla società rosanero per la preparazione pre-campionato.

Un ultimo giorno che è stato quello dell’amichevole di lusso contro una compagne di serie A, la Salernitana. Il risultato tuttavia non deve ingannare perché il Palermo, al cospetto di una squadra di due categorie superiori, non ha certo sfigurato. Filippi ha dovuto affrontare la partita senza quello che è in questo momento è l'unico attaccante centrale, cioè Soleri, che è rimasto precauzionalmente a riposo.

Il Palermo ha provato a fare la partita cosa che si presumeva alla vigilia visto l'atteggiamento delle squadre di Castori, che preferiscono il gioco di rimessa. Il successo dei granata nasce però da due sviste della difesa rosanero che consentono alla squadra di Castori di battere comunque un buon Palermo che aveva dimezzato lo svantaggio con Silipo su rigore e, a tempo scaduto, ha avuto l’occasione del pareggio con Corona.

Dopo cena, bagagli sul pullman e squadra in marcia verso Palermo dove, dopo alcuni giorni di riposo, si tornerà a faticare allo stadio Barbera, vista la carenza di impianti cittadini.

© Riproduzione riservata