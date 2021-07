Palermo, prove tattiche per Filippi aspettando Brunori

Termina la penultima giornata di ritiro del Palermo a San Gregorio Magno. Nella giornata di oggi - come spesso è successo in queste due settimane - squadra divisa in due gruppi, di cui uno a lavorare in palestra e l'altro agli ordini di Filippi a lavorare in campo. Sia mattina che pomeriggio ovviamente le stesse esercitazioni. Il mister ha lavorato parecchio sui movimenti armonici della squadra con e senza palla, per poi concentrarsi negli ultimi minuti delle sedute su precisi schemi tattici.

Provate anche situazioni di attacco con traversoni dal fondo. Domani seduta mattutina prima della amichevole contro la Salernitana in programma alle 17:30 proprio qui, al centro sportivo polivalente di San Gregorio Magno, sede del ritiro rosanero.

Sul fronte mercato da sottolineare le parole rilasciate ai giornalisti presenti in ritiro dal direttore sportivo Castagnini che ha sottolineato come l'arrivo in rosanero dell'attaccante Brunori, di fatto, chiude il mercato per quanto riguarda gli attaccanti in entrata.

