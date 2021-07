Il Palermo batte anche il Monopoli in amichevole, il video del gol di Valente su punizione

Seconda amichevole per Il Palermo contro una squadra di pari categoria, il Monopoli, e secondo successo per la formazione di Filippi che batte il Monopoli 1 a 0 al termine di una partita decisamente condizionata dal grande caldo che si è abbattuto in questi giorni in queste zone dove sono in ritiro sia il Palermo che il Monopoli.

Una partita che ha dato il meglio di sé nel primo tempo con un Palermo entrato in campo con grande personalità e passato meritatamente in vantaggio con una punizione di Valente (come su può vedere in questo video). Poi la gara è diventata più equilibrata con il Monopoli che nella ripresa è andato anche vicino al pareggio.

Un buon allenamento per il Palermo che sta imparando a conoscersi sempre più ed a integrare nei suoi meccanismi i nuovi arrivati. La squadra comunque resta sempre in attesa di un attaccante centrale cosa su cui la dirigenza sta lavorando alacremente in queste ore. Filippi ha mandato in campo due squadre totalmente diverse nei due tempi.

Ecco gli schieramenti del primo e del secondo tempo:

-Pelagotti Accardi Lancini marong De Rose Doda Valente Fella Floriano Soleri.

-Massolo Buttaro Peretti Marconi Luperini Odjer Almici Giron Silipo kanoute Corona.

