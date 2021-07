Palermo, secondo giorno di ritiro: ancora lavoro a parte per Saraniti, Somma e Crivello

Terminata la seconda giornata di ritiro per i ragazzi di mister Filippi. Presso la struttura polivalente di San Gregorio Magno in Campania, i rosanero hanno svolto due sedute di allenamento: di mattina spazio ad alcuni lavori atletici e tattici, con e senza pallone: dopo il riscaldamento atletico lavoro in fase di possesso, costruzione e fase difensiva.

Al termine della sessione mattutina spuntino a base di frutta e recupero muscolare in ampie vasche di ghiaccio. La novità riguarda il giovane Broh, che, probabilmente per esigenze numeriche, ha lavorato nuovamente con il gruppo squadra, mentre prosegue il lavoro a parte - di intensità atletica - per Saraniti, Somma e Crivello.

Nel pomeriggio temperatura ideale costantemente sotto i 24 gradi ed inizio alle ore 17.00 per i 26 convocati da Filippi. Consueto riscaldamento con sgambatura ed esercizi di stretching per poi concentrarsi nei classici “torelli’’ con successivi esercizi specifici della difesa sotto la pressione degli attaccanti. Dalle ore 18.30, come di consueto per l’ultima mezz’ora di allenamento, la classica partitella pomeridiana 10 vs 10.

