Palermo, Filippi parla dal ritiro: "La squadra ancora non è completa ma abbiamo una base di partenza forte"

Prima conferenza stampa dal ritiro di San Gregorio Magno per il Palermo. L’allenatore rosanero, Giacomo Filippi è il primo a parlare. L’allenatore si concentra immediatamente sulle potenzialità della sua squadra: "Il viaggio è andato bene. Veniamo da una settimana di pre-ritiro a Palermo dove i ragazzi hanno lavorato molto bene, avevano voglia di riprendere. Siamo qui con 27 giocatori ed è normale che la cosa che più mi premeva era riprendere con i giocatori dell’anno scorso. È chiaro che manca qualcosa in avanti e in mezzo al campo ma la società sa cosa ho chiesto. Siamo in totale accordo col direttore, parliamo di ora in ora. Ho preteso massima disponibilità per i nuovi arrivi, ci deve essere voglia di giocare e mettersi in mostra".

Il mister ha parlato anche di eventuali esuberi: "Credo che si svolgerà tutto in maniera naturale. Ho parlato con i quattro ragazzi e ho detto che sono scelte che un allenatore deve fare. Da quando sono subentrato questi giocatori hanno trovato meno spazio per motivi tecnici ma li allenerò più degli altri. Chiedono rispetto e lo avranno, saranno trattati come gli altri, anzi un po’ meglio. La squadra ancora non è completa ma abbiamo una base di partenza forte e collaudata. Per incrementare il settimo posto dell’anno scorso serve qualcos’altro. È naturale che il mercato non è semplice ma mi aspetto ancora elementi che abbiamo concordato, sono sicuro che arriveranno quando ci sarà possibilità. Fella? Quando arriverà lo accoglieremo a braccia aperte, oggi non è con noi".

Lucca ormai in partenza: “Lucca oggi è in permesso, so che c’è una trattativa aperta ma fino a quando non è ufficiale non mi sento di dire che è andato via. Il suo sostituto? Deve essere un giocatore che abbia la stessa caratura. Soleri è stato un giocatore che ho voluto io, mi piacciono le sue caratteristiche, così come Giron e Massolo. Nuovo capitano? Ho le idee chiare. L’anno scorso c’erano Accardi, Floriano e De Rose, ci sono tanti giocatori che possono ricoprire questo ruolo. La fascia viene affidata in modo naturale, non c’è bisogno che scelga l’allenatore. Sarà fatto tutto con massima tranquillità”.

video dal canale YouTube del Palermo

