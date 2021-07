Rinforzi al Palermo, in attacco arriva Soleri e la società lavora per un'altra punta

Mentre il Palermo prosegue la sua preparazione tra il parco della Favorita e lo stadio delle Palme, la società lavora sul potenziamento della rosa. Un nuovo acquisto per i rosanero, si tratta di Edoardo Soleri, attaccante classe 1997 che ha fatto ritorno al Padova dopo il prestito al Monopoli.

Soleri arriverà sulla base della formula del prestito con diritto di riscatto. Manca l’ufficialità ma da oggi il giocatore sarà insieme ai suoi nuovi compagni e con ogni probabilità firmerà anche il nuovo contratto.

Una nuova punta quindi per Filippi che però spera anche nella permanenza di Lucca. Per il bomber rosanero le offerte arrivate non sono convincenti e allora Dario Mirri sta valutando di trattenerlo anche per la prossima stagione.

Ma la società rosanero lavora intensamente anche per l’ingaggio di un’altra punta, ovvero Giuseppe Fella, attaccante che ha giocato nell’Avellino le ultime stagioni. La trattativa sarebbe addirittura alle battute finali e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la fumata bianca. Fella con l’Avellino ha realizzato nove gol ed è stato un punto fermo dello scacchiere del tecnico Braglia.

© Riproduzione riservata