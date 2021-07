Europei, festa azzurra a Palermo: caroselli e fuochi d'artificio

Fuochi d'artificio, caroselli, cori ed esultanza alle stelle: è esplosa la gioia anche a Palermo dopo la vittoria dell'Italia sull'Inghilterra nella finale di Euro 2020. Una gioia incontenibile scoppiata dopo i rigori che hanno sancito il successo azzurro che non arrivava dal 1968. E' il secondo titolo europeo che l'Italia si aggiudica.

In centro come in periferia e nelle borgate è scoppiato l'urlo liberatorio dei palermitani dopo la parata di Donnarumma su Saka. Cori, bandiere e trombette per festeggiare la vittoria della nazionale italiana.

In tanti hanno seguito la partita davanti alle tv collocate dai bar e dagli altri esercizi aperti. Poi subito dopo il rigore decisivo parato da Donnarumma è cominciata la festa alla quale si sono uniti coloro che hanno seguito la sfida in casa. Tante le bandiere tricolori e coloro che si sono colorati i volti con i colori dell'Italia.

