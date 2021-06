Giovanni Tedesco: "Filippi è stato bravo ma mi aspettavo di più dal Palermo"

“Mi aspettavo sicuramente di più dal Palermo, una squadra che si chiama appunto Palermo non può sorridere per questa stagione”. A parlare è Giovanni Tedesco, ex rosanero e adesso allenatore.

“È stato bravo Filippi, ma il trascorso del Palermo impone obiettivi più importanti”. Tedesco è alla ricerca di una panchina per la prossima stagione, e dopo alcune esperienze all’estero con ottimi risultati, spera di poter allenare in Italia: “Ho fatto tanta gavetta, mi piacerebbe allenare una squadra italiana”.

Intanto da giorno 21 inizierà uno stage al centro sportivo “Le Siepi” con il Monreale: “Sarà una parentesi divertente e stimolante, allenare i ragazzi è entusiasmante. Poi in questo centro sportivo è davvero bello poter mettere in campo tutte le mie qualità”.

© Riproduzione riservata