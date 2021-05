Palermo, Biffi incontra Mirri e apre al ritorno in rosanero: "Accetterei qualsiasi ruolo"

Ieri ha assistito al match vinto contro il Teramo, ma il suo sogno resta quello di tornare ad indossare i colori che ha ormai deciso di lasciare a vita nel suo cuore. Roberto Biffi e il Palermo, l’amore che potrebbe risbocciare. L’ex capitano rosanero ha incontrato il presidente Dario Mirri, un incontro che potrebbe proiettare Biffi nel mondo Palermo a partire dalla prossima stagione.

Al momento solo un’indiscrezione che però ben presto potrebbe sfociare in accordo: “Lo spero con tutto il cuore – dice Roberto Biffi a gds.it – sarebbe il mio sogno. Mirri è una gran persona, ci conoscevamo e ci siamo salutati con affetto. Lui ieri ha assistito con ansia a tutta la partita, si vede che ha il Palermo nel cuore. Se mi dovessero proporre qualsiasi ruolo in società io ovviamente lo accetto, non ne farei un discorso economico, a Mirri ho detto che non farei richieste particolari in termini economici, lo farei soprattutto per amore della squadra e della città. Fammi un’offerta e per me va bene, ho detto al presidente. C’è tutta la mia disponibilità per far parte del Palermo, devo tanto e ho dato molto. Sono aperto a tutto, ripeto che per me non è un discorso economico, i colori rosanero sono parte della mia vita”. Chissà, certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, che sia la volta buona per capitan Biffi?

