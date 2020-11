Derby Palermo-Catania, l’arrivo delle squadre tra i cori del Barbera

Atmosfera surreale per il ritorno del derby tra Palermo e Catania, in scena dopo 9 anni al "Renzo Barbera". Senza tifosi ovviamente non c'è la solita atmosfera intorno allo stadio rosanero, come è inevitabile che sia vista l'epidemia di coronavirus e gli spalti vuoti ormai da tempo.

Qualche supporters del Palermo è comunque presente, ma si tratta davvero di pochi fedelissimi, che comunque si fanno sentire, con dei cori per la squadra di Boscaglia. Ricordiamo che il Palermo giocherà contro il Catania in formazione largamente rimaneggiata, con soli 11 giocatori a disposizione a causa del coronavirus (sette i positivi ai tamponi pre partita) e due calciatori presi dalla primavera.

