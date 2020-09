Palermo, Mirri: "Fosse per noi apriremmo subito lo stadio ai tifosi"

Non solo campo e mercato, il Palermo si concentra anche sulla possibilità di riaprire lo stadio Barbera al pubblico. Nonostante il monito del premier Giuseppe Conte che ha aspramente criticato la scelta da parte del Parma di aprire il Tardini a mille spettatori per un’amichevole, il presidente rosanero Dario Mirri invece auspica una soluzione positiva e che possa riaprire le porte degli stadi italiani.

“Attendiamo indicazioni in merito, fosse per noi il Barbera lo apriremmo domattina – dice Mirri – ci sono delle normative alle quali ci rimettiamo, ribadisco che noi il Barbera lo vorremmo già aperto da domani. Intanto arrivano notizie positive sul fronte stadi, ci sarebbe una norma che potrebbe velocizzare il processo per la ristrutturazione o costruzione di uno stadio. Covid? Ci siamo adeguati alle normative ma mi auguro che gli stadi possano riaprire subito con dei criteri di ridimensionamento in funzione della capienza dello stadio. Non c’è un calcio senza tifosi”.

