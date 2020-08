Partito ufficialmente il ritiro, per il Palermo primi allenamenti a Petralia Sottana

Pronti via, il ritiro del Palermo è iniziato ufficialmente questa mattina con i primi allenamenti a Petralia Sottana. Tutti negativi i tamponi, nessun caso di Covid quindi via alle prime sedute in vista della prossima stagione.

Quello di oggi è stato un allenamento leggero, utile a sciogliere i muscoli dei rosanero. Dopo un discorso iniziale di Boscaglia, la seduta ha alternato lavoro aerobico, tattico e atletico.

Spazio anche al pallone, con esercizi basati al cambio di direzione, sulla precisione e sulla qualità. La prima tegola per Boscaglia arriva però dalle condizioni del centrocampista Martinelli che non ha preso parte al ritiro a causa di un problema fisico: si teme un lungo stop per il calciatore.

