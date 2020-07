Stadio, Orlando: "Il Palermo giocherà al Barbera, l'intesa è possibile"

“Il Palermo giocherà allo stadio Barbera”. Ne è certo il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando che intervistato da Gds.it, ribadisce che secondo lui alla fine verrà trovata un’intesa tra il Comune e il club rosanero.

“Io credo che il Palermo non possa che giocare allo stadio Barbera – dice il primo cittadino del capoluogo siciliano – credo che sia la soluzione più giusta, senza se e senza ma. Il consiglio comunale è chiamato ad approvare un atto deliberativo nel quale è previsto una parte della quantificazione secondo criteri tecnici del valore dell’immobile, ma al tempo stesso la giunta chiede al consiglio comunale di procedere ad applicare tutte quelle provvidenze possibili previste dalla normativa nazionale e regionale prevista per gli impianti sportivi e al tempo stesso, si resta in attesa da parte della società del Palermo della disponibilità di assumere di ricevere il patrocinio della città di Palermo per uno sport così popolare e per una squadra così in buona salute”.

