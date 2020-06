Palermo promosso in serie C, il sindaco Orlando: "Missione compiuta"

Il sindaco Leoluca Orlando esprime la sua grande soddisfazione per la promozione del Palermo in serie C. "Missione compiuta", dice il sindaco per l'ingresso della squadra nel girone dei professionisti.

Una dedica alla tifoseria, che ha deciso di evitare i festeggiamenti per non creare assembramenti, coniugando il diritto alla salute con l'entusiasmo per la promozione e pertanto definita dal sindaco "di serie A", con l'augurio che anche il Palermo raggiunga la vetta.

Il video di Marco Gullà.

