La donazione di Tony Di Piazza a San Giuseppe Jato: "Dobbiamo stare vicino ai più poveri"

"Un modo per dare un sostegno alla gente povera, soprattutto nei paesi. Ho lasciato al sindaco la discrezione di scegliere come meglio utilizzare questi soldi". Lo ha detto nell'intervista telefonica il vicepresidente della squadra di calcio del Palermo, Tony Di Piazza, che ha donato diecimila dollari per aiutare i suoi concittadini di San Giuseppe Jato.

L’italo americano, nato nella cittadina del Palermitano e da bambino emigrato negli Usa con la famiglia, ha devoluto la somma per contribuire a fronteggiare l’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Una parte del contributo sarà utilizzata per acquistare mascherine e guanti. Un’altra parte per l’acquisto di generi di prima necessità da dividere alle famiglie più bisognose di San Giuseppe Jato. Sarà lo stesso Comune a pianificarne la distribuzione nei prossimi giorni. "

Un grande gesto da parte di un nostro concittadino che da sempre è legato alla sua terra - dice il sindaco di San Giuseppe Jato Rosario Agostaro - apprezziamo l’iniziativa di Tony Di Piazza in un momento molto difficile per tutti. Utilizzeremo questi soldi per dare un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà con lo strumento dei buoni spesa".

Di Piazza, che in società con Dario Mirri detiene le azioni del club rosanero, nei giorni scorsi ha lanciato anche una campagna attraverso la piattaforma Gofundme raccogliendo 75.580 dollari che sono stati devoluti all’Ospedale di Bronte (50 mila dollari) e ai volontari di Anirbas (23 mila dollari); la somma restante, fa sapere Tony Di Piazza, è stata donata a una famiglia in difficoltà che nonostante le ristrettezze economiche aveva comunque partecipato alla raccolta donando 5 dollari.

Le interviste telefoniche a Tony Di Piazza e al sindaco di San Giuseppe Jato, Rosario Agostaro.

© Riproduzione riservata