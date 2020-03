L'inno del Palermo contro il coronavirus, anche Sasà Salvaggio risponde all'appello

Il Palermo chiama e il tifoso rosanero risponde, come sempre, presente. Il club rosanero ha infatti lanciato l’idea di realizzare un flash mob contro il Coronavirus cantando dal balcone l’inno rosanero e sui social qualcuno risponde all’appello della SSD Palermo.

Tra questi c’è anche il noto comico Sasà Salvaggio che affacciandosi dal balcone di casa sua ha cantato l’inno della SSD Palermo. Anche altri tifosi hanno intonato l’inno postando poi il video su facebook. Anche in un momento delicato come quello attuale il tifoso rosanero non perde quindi entusiasmo e voglia comunque di guardare avanti.

