Il Palermo pronto a sfidare il Roccella, Pergolizzi: "Difficile gestire le pressioni"

Parola al campo. Dopo una settimana “turbolenta” per via della posizione di Rosario Pergolizzi, il Palermo domani sfiderà il Roccella al Barbera. Il tecnico rosanero, oggi in sala stampa, entra subito sulle critiche a lui rivolte da parte della tifoseria: “Se Pergolizzi serve a far vincere il campionato e a fare il parafulmine, ben venga - dice - gestire le pressioni è difficile ma sono cose normalissime. Allegri e Sarri, a Torino, sono stati criticati. Conta solo la vittoria, la mia preoccupazione è il campo”.

Indizi di formazione: “Gioca Felici. Ho un dubbio tra Mauri e Martin. Contro il Roccella potrebbe essere un esame per esplorare alcune alternative. Savoia? Il loro pareggio aiuta, eravamo tutti contenti. Ogni domenica è diversa”.

Pergolizzi vuole solo centrare l’obiettivo: “Conta solo il risultato finale. A livello personale la vivo come allenatore del Palermo, consapevole delle difficoltà e delle tensioni. Siamo primi e forse c’è stata qualche critica di troppo. Ci dovrebbe essere più equilibrio. Tutto quello che ha detto Sagramola me lo ha detto il giorno prima; c’è un rapporto che dura da anni. Io devo cercare di apprendere”.

