Palermo, ripartono gli allenamenti: "Dobbiamo tornare quelli di prima"

Il Palermo torna a casa e da oggi inizierà a lavorare al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.

Un anno che dovrà essere quello del riscatto per il Palermo, dopo un 2019 da cancellare. Prima conferenza stampa dell’anno affidata al portiere Pelagotti: “Non si può parlare di voglia di rivalsa, siamo primi - ha detto il portiere rosanero - ma sappiamo che dobbiamo tornare quelli di inizio anno, vogliamo riallungare in classifica. Fondamentalmente abbiamo toppato solo due partite, le altre abbiamo avuto sfortuna. Nel calcio contano solo i risultati ma c’è poco da dire”.

Pelagotti fa una panoramica sul campionato: “Qui in D c’è un livello inferiore rispetto alle altre categorie, ma c’è molto agonismo. Alcuni campi in trasferta sono stati imbarazzanti, se mettessimo la nazionale in uno di questi campi anche loro andrebbero in difficoltà”.

Infine un commento sulle dirette concorrenti: “Non mi importa nè di Savoia nè di Acireale, non guardo mai la classifica. Floriano è forte, ci siamo sentiti per telefono, può sostituire Santana. Per la Serie D è devastante. Se viene ci potrà dare una mano”.

© Riproduzione riservata