Palermo, Mirri: "Trasferta complicata col Castrovillari. Sul mercato faremo il necessario"

Torna a parlare il presidente rosanero Dario Mirri e lo fa in occasione della presentazione della collaborazione tra il Palermo e Maredolce Onlus di Ficarra e Picone.

Mirri intanto parla del match di domani a Castrovillari: “Anche la trasferta di Castrovillari sarà complicatissima, i ragazzi devono dare più di quello che hanno dato fin ora. Siamo cauti su Santana, non è detto che la sua stagione sia finita”.

Mirri non si sbilancia molto sul mercato: “Qualora fosse necessario sicuramente interverremo, ma i tecnici prima e i dirigenti poi dovranno sollevare il problema, al momento non ho ricevuto nessuna richiesta. In quel caso io e Di Piazza faremo il necessario”.

Mirri torna sul suo amore per i colori rosanero: “Quando si perde è dura, da tifoso continuo a provare quello che provavo prima, mentre ora sento anche molta responsabilità. Mi aspetto molto da Ficarrotta, come da Lucera e come da tutti gli altri”.

© Riproduzione riservata