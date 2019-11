Palmese-Palermo, Pergolizzi: "Ci sarà qualche cambio in formazione"

Riprendere la rotta. Il Palermo domenica fuori casa contro la Palmese ha un solo obiettivo: vincere. Rosanero che vogliono tornare ad accelerare per distaccarsi ulteriormente dalle seconde in classifica.

Oggi conferenza stampa del tecnico Pergolizzi: “Il tipo di mentalità e di affrontare le partite deve essere sempre lo stesso, anche con la Palmese. Con il Savoia non abbiamo letto bene la partita, con un uomo in meno e con la gamba che veniva a mancare, dovevamo aspettare meglio il momento giusto”.

Cambi in vista del match di domenica: “Contro la Palmese ci sarà qualche accorgimento in più - dice Pergolizzi -forse un uomo in più a centrocampo o in difesa. Cosa ho detto ai ragazzi? È normale che possano capitare questi momenti, sarà un percorso difficile. Questo sarà il campionato più difficile da vincere, con ambienti e campi particolari. Dobbiamo avere i piedi per terra e affrontare le partite con consapevolezza, sicurezza e umiltà”.

Un’insidia domenica potrebbe arrivare dal campo di Palmi: “Ci siamo allenati tutta la settimana su un campo in misure ridotte rispetto agli standard. Lavoriamo sui particolari e siamo attenti anche a questi dettagli”.

