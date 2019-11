Palermo-Savoia, Pergolizzi dopo la sconfitta: "Ora pensiamo alla Palmese"

Equilibrio durante tutta la partita. È questo quello che ha percepito mister Rosario Pergolizzi. "Non siamo stati però molto incisivi. La sconfitta in casa ci dispiace ma il campionato continua e pensiamo ora all'obiettivo di vincerlo. Adesso si guarda alla Palmese".

La sconfitta non spaventa Pergolizzi, che "in sé e per sé ci può stare. Forse oggi non meritavamo di perdere come altre volte non meritavamo di vincere". L'unico rammarico del coach è il mancato pareggio con cui "avremmo recuperato un altro punto alle nostre concorrenti".

