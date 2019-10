Il Palermo vola, Pergolizzi: "Vittoria importante, ma penso già al Licata"

"Penso solo alla prossima partita con il Licata. In questo momento le partite valgono solo 3 punti. La vittoria è importante e la cosa fondamentale è dare continuità alle vittorie”. Mister Pergolizzi si gode la settima vittoria in campionato del Palermo conquistata a Biancavilla, ma come sempre mantiene alta l'asticella dell'attenzione.

“Quel gol in avvio è stato velocissimo - continua Pergolizzi - è stata una delle partite più difficili e scorbutiche per tante ragioni: il campo, l’ambiente e la squadra avversaria. Siamo stati bravi a reagire e anche Pelagotti è stato bravo - ammette il tecnico rosanero - È arrivato un risultato molto importante. Tensioni a fine partita? Non è successo niente. Si parlava solo delle misure del campo, volevo solo conoscere le misure per poi adattarmi in allenamento”.

Soddisfazione per i successi del Palermo anche dal sindaco Leoluca Orlando che oggi pomeriggio ha chiamato il presidente Dario Mirri, per esprimere "compiacimento per la settima vittoria consecutiva del Palermo, una vittoria che rinforza la posizione in Campionato ma soprattutto la rinnovata passione dei tifosi per i colori rosanero".

