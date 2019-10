Palermo-Cittanovese, Pergolizzi: "Ottima prima mezz'ora ma dobbiamo migliorare"

"Abbiamo giocato bene, ottima la nostra prima mezz'ora. Poi c'è stato il classico calo mentale e abbiamo preso il gol", questa l'analisi di Rosario Pergolizzi dopo la vittoria casalinga contro la Cittanovese.

"Dobbiamo migliorare - ha poi aggiunto -. Abbiamo fatto bene anche perchè abbiamo giocato contro una squadra che per il modulo e per come era messa in campo poteva dare difficoltà".

"Vogliamo arrivare all'apice, non so se domineremo il campionato perchè anche le altre squadre vincono. Il Palermo deve fare il Palermo - ha dichiarato Pergolizzi -, cercheremo di vincerle tutte ma non sarà facile. I momenti meno belli serviranno per darci più forza e caricarci.

